İstanbul'da Silahlı Soygun
İstanbul'un Fatih ilçesinde girdikleri evde bir kişiyi yaralayıp ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçan maskeli ve silahlı 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde girdikleri evde bir kişiyi yaralayıp ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçan maskeli ve silahlı 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com
-
Rus turistler referandum sonucundan etkilenmedi
-
Bursa'nın baş belası 'yeşil saçlı kız' yakalandı
-
İbrahim Erkal için cinayet masası devrede!
-
Gözlerinin önünde toz duman ettiler: Biz bu ülkenin vatandaşıyız
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
Hakime rüşveti veren, FETÖ'den tutuklu ünlü iş adamı çıktı!
-
Seda arkasını dönse rezil olacakmış!