İstanbul'da Silahlı Saldırı
Olay, saat 20.15 sıralarında Maslak Ayazağa Caddesi Levent sapağı üzerinde meydana geldi.
Olay, saat 20.15 sıralarında Maslak Ayazağa Caddesi Levent sapağı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 HD 9999 plakalı lüks cipten inen çarşaflı 2 kişi 34 RB 9549 plakalı lüks otomobilin önünü kesti. O sırada çarşaflı 2 kişi lüks otomobilin içerisinde bulunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen S.K ve M.M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edild...