İstanbul'da Silahlı Saldırı

Olay, saat 20.15 sıralarında Maslak Ayazağa Caddesi Levent sapağı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 HD 9999 plakalı lüks cipten inen çarşaflı 2 kişi 34 RB 9549 plakalı lüks otomobilin önünü kesti. O sırada çarşaflı 2 kişi lüks otomobilin içerisinde bulunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen S.K ve M.M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edild...