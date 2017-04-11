İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceyi Aşacak
İstanbul'da bir süredir dalgalı devam eden hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 dereceyi aşması bekleniyor.
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