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İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceyi Aşacak
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İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceyi Aşacak

İstanbul'da bir süredir dalgalı devam eden hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 dereceyi aşması bekleniyor.

İstanbul'da Sıcaklık 20 Dereceyi Aşacak

İstanbul'da bir süredir dalgalı devam eden hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 dereceyi aşması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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