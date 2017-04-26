İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında banka çalışanının da bulunduğu bir suç örgütünün, 20 milyon kişiye ait kredi kartı, banka hesabı ve kimlik bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptığını tespit etti.



Söz konusu soruşturma kapsamında çalışmaları sürdüren ekipler, örgütün özel yazılımla cep telefonu numarasını bankaların çağrı merkezi numarası gibi gösterip vatandaşlardan güvenlik onayı alarak hesaplarındaki paraları farklı hesaplara aktardığını belirledi.



Polis, geçen hafta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, mevcut yöntemle yaklaşık 500 bin lira haksız kazanç sağlayan ve aralarında suç örgütü elebaşı Sefa G. ve 2 banka çalışanının da bulunduğu 6'sı kadın 20 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 47 cep telefonu, 54 sim kart, 27 dizüstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 14 harddisk, 11 flash bellek, 15 taşınabilir internet modemi, 292 bin lira, 4 senet, 3 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 2 sahte sürücü belgesi, 38 banka kartı ve 1 banka cüzdanı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.