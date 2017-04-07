İstanbul'da "Siber Dolandırıcılık" Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda çok sayıda vatandaşın bilgisi dışında hesaplarından para çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.



Para çekimi yapılan ATM'leri inceleyen ekipler, bir şebekenin ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirerek kart bilgilerini elde ettiğini belirledi.



Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 10 kişi gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 15 kart kopyalama aparatı, 140 manyetik şeritli kart, kart basma makinası, POS cihazı, 13 bilgisayar, 15 cep telefonu ve lehim makinası ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.



Şebekenin, 1 ayda kart bilgilerini kopyaladıkları 200 kişinin hesaplarından yaklaşık 300 bin lira çektiği belirlendi.