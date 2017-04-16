İstanbul'da Sevinç Kutlamaları Başladı

Seçim sonuçlarının sevinçle karşılayan vatandaşlar Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı.



Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamına yakınının açıklanması ve Evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere bir araya geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar bulunduğu Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sonucu kutlamaya başladı. Burada Türk bayrakları sallayan kalabalık vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı. Yoldan geçen vatandaşlar da kornalarını çalarak sonuçları kutladı.



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