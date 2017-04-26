Istanbul'da Servis Minibüsünde Patlama: 6 Yaralı

İstanbul Pendik'te TEM bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste patlama meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Pendik TEM bağlantı yolu Aydınlı Kavşağı'nda yaşandı. Özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan 34 KP 8049 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, trafik durduruldu. Polisin patlamanın nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.



(Mustafa Esen - Metin Başar - Mustafa Biçer - Mustafa Bakırhan / İHA)