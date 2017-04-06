İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu: 4 Gözaltı

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'deki bir sanayi sitesindeki depoda sahte parfüm üretildiğini tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan incelemenin ardından 3 milyonun üzerinde boş şişe ele geçirilirken, ünlü markalara ait 10 binin üzerinde satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüphelide gözaltına alınırken ekiplerin sahte parfüm konusundaki çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - İSTANBUL