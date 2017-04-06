İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Başakşehir'deki bir sanayi sitesindeki depoda sahte parfüm üretildiğini tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan baskının ardından 3 milyonun üzerinde boş şişe ele geçirilirken, ünlü markalara ait 10 binin üzerinde satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüphelide gözaltına alınırken ekiplerin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.