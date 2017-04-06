İstanbul'da Sahte Parfüm Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce, Başakşehir'de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yaptığı belirlenen 2 iş yeri ile 3 depoya baskın düzenlendi.



HESKOOP Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda sahte parfüm üretildiğini tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık takibin ardından operasyon başlattı. Baskın yapılan adreslerde 3 milyonun üzerinde boş şişe bulunurken, ünlü markalara ait çok sayıda satışa hazır sahte parfüm de ele geçirildi.



Sahte parfümün yapıldığı bir makineye de el koyan güvenlik güçleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.