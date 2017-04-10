Istanbul'da Sahte Içki Operasyonu: Tam 5 Milyon TL !

Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 5 milyon TL değerinde sahte içki kapağı ve bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 50 bin adet sahte içki kapağı ve bandrolü ele geçirildi. Kapak ve bandrol yapımında kullanılan çeşitli makinelere de ekipler tarafından el konuldu. Ele geçen malzemelerin yaklaşık 5 milyon TL değerinde olduğu kaydedilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



(Oğuzcan Yazar /İHA)