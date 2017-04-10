İstanbul'da Sahte İçki İmalathanesine Operasyon

Bayrampaşa'da bir sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, 50 bin içki şişesi kapağı ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Fazıl Paşa Caddesi'ndeki bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çalışmaların ardından imalathaneye düzenlenen baskında, 50 bin içki şişesi kapağı, çok sayıda sahte bandrol, 2 şişe kapaklama makinesi ve baskı kalıpları ele geçirildi. Operasyonda, üçü 18 yaşından küçük, 4 kişi gözaltına alındı.



Yaşı küçük olan şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne, diğer şüpheli ise sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.