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İstanbul'da Sağanak Yağmur Hazırlıksız Yakaladı

İstanbul'da Sağanak Yağmur Hazırlıksız Yakaladı

Günlerdir yoğun kar yağışıyla mücadele eden İstanbullular, sabaha sağanak yağmurla uyandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan saçaklarının altlarına sığındı.

İstanbul'da Sağanak Yağmur Hazırlıksız Yakaladı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabaha kadar devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkan saçaklarının altlarına sığındı.

YAĞMUR ARALIKSIZ SÜRDÜ

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan ve Salı günü etkisini kaybeden kar yağışı yerini gece saatlerinde yağmura bıraktı. Yağmur sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanların saçakları altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Edinilen bilgilere göre yağışın gün içerisinde belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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