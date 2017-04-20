İstanbul'da sağanak yağış

Bazı bölgelere dolu yağdı



İSTANBUL - İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında sağanak yağış etkisini gösterirken yer yer yağan dolu da vatandaşları şaşkına çevirdi.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasının bir çok ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şallarıyla ve çantalarıyla korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da kapalı alanlara girmek için yoğun yağış altında koştu. Vatandaşların otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınmaya çalıştığı görüldü. Motosikletli iki şahsın işe yağmurdan korunmak için kasklarıyla durak altına sığınmaları dikkat çekti.

Öte yandan bazı ilçelerde de dolu yağdı. Nisan ayında yağan dolu vatandaşları şaşkına çevirdi. Beşiktaş'ta yoğun şekilde yağan doludan kaçmak isteyen vatandaşlar koşarak kapalı mekanlara sığındı. Birkaç saat önce Büyükçekmece'de de dolu yağdığı görülmüştü.