Istanbul'da Restoran Yangını

Bakırköy'de bulunan bir restoranda meydana gelen yangın sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bakırköy, Yeşilyurt Mahallesi, Sahilyolu Caddesi üzerinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.30 sıralarında Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan restoranın çardak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde yangın büyüyerek bütün restoranı sardı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Florya, Bakırköy ve Yenimahalle İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kontrol altına alınmasının ardından iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.



Meydana gelen yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini bulma çalışmaları sürdürüyor.



(Oğuzcan Yazar / İHA)