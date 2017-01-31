IHAAW214406-ASA/31-01-2017
- İstanbul'da Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.01.2017 21: 44: 06 TSI
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İstanbul'da Reina Saldırısına İlişkin Yürütülen Soruşturmada Mahkemeye Sevk Edilen 14 Şüpheliden...
IHAAW214406-ASA/31-01-2017 - İstanbul’da Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 9’u tutuklandı.
IHAAW214406-ASA/31-01-2017