İstanbul'da Referandumda 33 Bin 582 Polis Görev Yapacak

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında, 39 ilçede 33 bin 582 polisin görev yapacağını açıkladı.



Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Halk Oylaması ile ilgili olarak İlimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işlemi 39 İlçe, bin 669 sandık alanı ve 25 bin 864 sandıkta yapılacaktır. Halk oylamasının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla oy pusulalarının oy verme işleminin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı bir şekilde getirilmesi, hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleri ile kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kağıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde 33 bin 582 personelimiz görev alacaktır" denildi.