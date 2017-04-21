Istanbul'da Referandum Sonuçları Protestoları

Haber - Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ - İbrahim AKTÜRK - Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ İSTANBUL-DHA



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.



BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 19.30'da yaklaşık 200 kişilik bir grup toplandı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan kalabalık, 'Her yer hayır, her yer direniş' sloganları attı. Daha sonra yürüyüşe geçen kalabalık, ara sokaklarda eylemini sürdürdü. Yaklaşık 1 saat ara sokaklarda sloganlar atarak yürüyen grup, tekrar Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi. Bazı vatandaşlar balkona çıkarak eylemcilere destek verdi. Kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



KADIKÖY'DE SEMBOLİK OY PUSULALARI YAKILDI



Bir grup, saat 19.30.?da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kalabalık 'Referandum iptal edilsin' pankartı açarak, Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen grup, tekrar Bahariye Caddesi'ne geldi. Polisin burada geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 'Evet' ve 'Hayır'ın yazılı olduğu sembolik oy pusulalarını yakan grup, halay çektikten sonra olaysız dağıldı.



BEŞİKTAŞ KARTAL HEYKELİ ÖNÜNDE BULUŞTULAR



Saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ile slogan atarak yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemi alan polislerin grubun arkasından yürüdükleri görüldü. Bir polis helikopteri de grubu havadan izledi. Ara sokaklardaki yürüyüş sırasında binaların pencerelerine çıkanlar tencere tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi. Bir süre devam eden eylem olaysız sona erdi.



AVCILAR'DA PROTESTOLAR BÜGÜN DE SÜRDÜ



Büyük bölümü HDP'li yaklaşık 50 kişilik grup bugün saat 19.30'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde bir araya geldi. Grup, 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' yazılı pankartı taşırken 'Avcılar uyuma hayırına sahip çık', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber, ya hiç birimiz', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' diye slogan attı. Zaman zaman alkışlı protesto yapan grup, Belediye Havuz Meydanı önüne kadar yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemi alırken grup, yürüyüşe başladıkları anıtın önünde eylemi sonlandırdı.