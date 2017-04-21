Kadıköy'de Toplanan 'Hayırcılar' Referandum Pusulalarını Yaktı

İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde bu akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.

BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 19.30'da yaklaşık 200 kişilik bir grup toplandı. 'Hayır, biz kazandık' pankartı taşıyan kalabalık, 'Her yer hayır, her yer direniş' sloganları attı. Daha sonra yürüyüşe geçen kalabalık, ara sokaklarda eylemini sürdürdü. Yaklaşık 1 saat ara sokaklarda sloganlar atarak yürüyen grup, tekrar Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi. Bazı vatandaşlar balkona çıkarak eylemcilere destek verdi. Kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

KADIKÖY'DE SEMBOLİK OY PUSULALARI YAKILDI

Bir grup da, saat 19.30.'da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kalabalık 'Referandum iptal edilsin' pankartı açarak, Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti.

Ara sokaklarda yürüyen grup, tekrar Bahariye Caddesi'ne geldi. Polisin burada geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 'Evet' ve 'Hayır'ın yazılı olduğu sembolik oy pusulalarını yakan grup, halay çektikten sonra olaysız dağıldı.