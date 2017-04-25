İstanbul'da Referandum Protestoları Sürüyor

İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinde bu akşam da, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçları için protesto eylemleri yapıldı.



Eylem yapılan adreslerden biri de Beşiktaş oldu. Saat 19.30'da Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup, ellerinde 'Referandum iptal edilsin' yazılı pankart ile slogan atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş Abbasağa Parkı'nda son buldu. Yürüyüş esnasında güvenlik önlemi alan polisler grubu Abbasağa Parkı'na kadar takip etti. Yürüyüşe katılanlar burada referandum sonuçlarının tartışıldığı bir forum düzenlendi. - İstanbul