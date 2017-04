Istanbul'da Referandum Protestoları

Haber - Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ-İdris TİFTİKÇİ-Özgür EREN-Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine toplanan yüzlerce kişi, henüz resmi olarak açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etmek için eylem yaptı.



BEŞİKTAŞ KARTAL MEYDANI'NDA TOPLANDILAR



Beşiktaş Kartal Meydanı'nda saat 19.30'da toplananan bir grup, sloganlar atarak ara sokaklarda yürüdü. Balkonlara çıkan bazı kişiler, grubun geçişi sırasında tencere ve tava ile ses çıkararak eyleme destek verdi.



POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ



'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hayır biz kazandık, İstanbul bizim', 'Her yer hayır her yer direniş' sloganları ataran grup Taksim'e yürümek istedi. Sinanpaş Köprüsü sokak girişinde polis eylemcileri durdurarak Taksime çıkmalarına engel oldu. Yaklaşık 2 saat süren eylem polisin uyarısının ardından sona erdi.



KADINLAR KADIKÖY'DE TOPLANDI



Bir grup kadın, saat 19.30.'da, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde toplandı. Kadınlar pankart açarak, Kadıköy uyuma 'Hayır'ına sahip çık', 'Hayır kabul etmiyoruz', 'Susmayacaklar, kadınlar artık susmayacaklar', 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor', 'Kadınlar birlikte, birlikte güçlü' sloganları eşliğinde yürüyüşe geçti. Ara sokaklarda yürüyen kadınlara, balkonlara çıkan bazı kişiler tencere ve tavalar ile ses çıkartarak destek verdi.



Kadıköy Çarşı girişine kadar yürüyen grup, burada basın açıklaması yaptı. Bir polis helikopterinin kadınların yürüyüşünü takip ettiği görüldü. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



AVCILAR'DA ALKIŞLI PROTESTO



Avcılar'da toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, henüz resmi sonuçları açıklanmayan referandum sonuçlarını protesto etti.



Saat 19.00'da trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde bir araya gelen grup, 'Hayır bitmedi mücadeleye devam', 'Hayır bitmedi daha yeni başlıyor', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', sloganları atarak düdük çaldı.



Polisin sıkı önlem aldığı eylem sırasında grup, slogan atarak Belediye Havuz Meydanı'na kadar yürüdü. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR



Bakır Özgürlük Meydanı'nda saat 19.30'da toplanan bir grup slogan atarak ara sokaklarda yürüyüşe geçti. 'Başkanlığa hayır', 'Biz bitti demeden bu seçim bitmez', 'Her yer hayır her yer direniş' 'Susma haykır başkanlığa hayır' sloganları atan eylemciler arasındaki bazı kişilerin, tencere tava ile ses çıkardıkları görüldü. Yaklaşık 2 saat süren eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.