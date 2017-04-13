İstanbul'da Referandum Manzaraları

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA



16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.



Görüntü Dökümü:



---------------------



Beşiktaş Meydanı'ndan görüntüler



Beşiktaş'ta bulunan parti stantları



Asılan yazılardan görüntüler



Partililerin görüntüsü



Broşür dağıtanların görüntüsü



Taksim'da bulunan binalara asılan Erdoğan posterleri



Taksim Meydanı'ndan görüntüler



İstiklal Caddesi'ne asılan 'evet', 'hayır' yazıları



İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtan kız



Broşür dağıtanların görüntüsü



D-100 karayolunda bulunan bina giydirmeleri



D-100 karayolunda bulunan bilbordlar



Erdoğan porterleri



Bakırköy Özgürlük Meydanı'na asılan bayraklar



Parti stantlarının görüntüsü



Partililerin şarkılarını çalması



İzmir Marşı söyleyen yaşlı kadınlar



İncirli Caddesi'ne asılan 'Evet', 'Hayır' yazıları



Genel ve detaylar