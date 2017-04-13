İstanbul'da Referandum Manzaraları

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.

İstanbul'da Referandum Manzaraları

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Beşiktaş Meydanı'ndan görüntüler

Beşiktaş'ta bulunan parti stantları

Asılan yazılardan görüntüler

Partililerin görüntüsü

Broşür dağıtanların görüntüsü

Taksim'da bulunan binalara asılan Erdoğan posterleri

Taksim Meydanı'ndan görüntüler

İstiklal Caddesi'ne asılan 'evet', 'hayır' yazıları

İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtan kız

Broşür dağıtanların görüntüsü

D-100 karayolunda bulunan bina giydirmeleri

D-100 karayolunda bulunan bilbordlar

Erdoğan porterleri

Bakırköy Özgürlük Meydanı'na asılan bayraklar

Parti stantlarının görüntüsü

Partililerin şarkılarını çalması

İzmir Marşı söyleyen yaşlı kadınlar

İncirli Caddesi'ne asılan 'Evet', 'Hayır' yazıları 

Genel ve detaylar

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