İstanbul'da Referandum Manzaraları
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbulDHA
16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinden İstanbul'da meydanlar, sokaklar, yollar, bilbordlar ve binalar liderlerin afişleri, 'Evet', 'Hayır' yazıları ile donatıldı.
Görüntü Dökümü:
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Beşiktaş Meydanı'ndan görüntüler
Beşiktaş'ta bulunan parti stantları
Asılan yazılardan görüntüler
Partililerin görüntüsü
Broşür dağıtanların görüntüsü
Taksim'da bulunan binalara asılan Erdoğan posterleri
Taksim Meydanı'ndan görüntüler
İstiklal Caddesi'ne asılan 'evet', 'hayır' yazıları
İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtan kız
Broşür dağıtanların görüntüsü
D-100 karayolunda bulunan bina giydirmeleri
D-100 karayolunda bulunan bilbordlar
Erdoğan porterleri
Bakırköy Özgürlük Meydanı'na asılan bayraklar
Parti stantlarının görüntüsü
Partililerin şarkılarını çalması
İzmir Marşı söyleyen yaşlı kadınlar
İncirli Caddesi'ne asılan 'Evet', 'Hayır' yazıları
Genel ve detaylar