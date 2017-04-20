İstanbul'da Provokasyon Eylemleri Yapan 6 Kişi Yakalandı

Polis, referandum sonrasında provokasyon eylemleri yapan, sosyal medya üzerinden kin ve nefret oluşturacak ifadeler kullanan 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü, 16 Nisan referandumunun ardından düzenlenen eylemlerde provokasyon yapanların olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sokak eylemlerinde, halkı kin ve nefret uyandıracak şekilde provokasyon yapan, sosyal medya ağları üzerinden yasadışı gösteri çağrısı yapan, devlet büyüklerine hakaret içeren mesajlar paylaşman 20 şüpheli belirlendi. Emniyet ve huzuru ortadan kaldırmaya yönelik yasadışı eylemlere yönlendirme amaçlı söylemlerle kışkırtıcı ifadeleri bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL