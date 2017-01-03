REİNA'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı. Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı. - İstanbul
İstanbul'da Polisten 'Şok' Denetim
REİNA'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.
REİNA'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.
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