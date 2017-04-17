İstanbul'da Plaj Futbolu Heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Lale Festivali kapsamında organize edilen 3. Plaj Futbolu Turnuvası, 21-23 Nisan'da yapılacak.

İstanbul'da Plaj Futbolu Heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Lale Festivali kapsamında organize edilen 3. Plaj Futbolu Turnuvası, 21-23 Nisan'da yapılacak.

Caddebostan'da kurulacak özel alanda düzenlenecek turnuva, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çabalarıyla bu yıl ilk kez milli takımlar seviyesinde gerçekleştirilecek.

Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya ve Belarus katılacak.

Öte yandan, Lale Festivali 3. Plaj Futbolu Turnuvası'nın, FIFA tarafından yetkilendirilen ve tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide'ın (BSWW) 2017 yılı takviminde de yer aldığı belirtildi.

Organizasyonda maç takvimi şöyle:

21 Nisan Cuma:

16.00 Belarus-Çekya

17.30 İngiltere-Türkiye

22 Nisan Cumartesi:

16.00 Belarus-İngiltere

17.30 Türkiye-Çekya

23 Nisan Pazar:

13.30 Çekya-İngiltere

15.00 Türkiye-Belarus

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