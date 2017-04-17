İstanbul'da Plaj Futbolu Heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Lale Festivali kapsamında organize edilen 3. Plaj Futbolu Turnuvası, 21-23 Nisan'da yapılacak.



Caddebostan'da kurulacak özel alanda düzenlenecek turnuva, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çabalarıyla bu yıl ilk kez milli takımlar seviyesinde gerçekleştirilecek.



Turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya ve Belarus katılacak.



Öte yandan, Lale Festivali 3. Plaj Futbolu Turnuvası'nın, FIFA tarafından yetkilendirilen ve tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide'ın (BSWW) 2017 yılı takviminde de yer aldığı belirtildi.



Organizasyonda maç takvimi şöyle:



21 Nisan Cuma:



16.00 Belarus-Çekya



17.30 İngiltere-Türkiye



22 Nisan Cumartesi:



16.00 Belarus-İngiltere



17.30 Türkiye-Çekya



23 Nisan Pazar:



13.30 Çekya-İngiltere



15.00 Türkiye-Belarus