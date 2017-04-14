Istanbul'da PKK Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Bingöl'de düzenlenen terör operasyonunda ele geçirilen dokümanlar ve istihbari bilgiler neticesinde örgütün kırsal alanında eğitim görerek İstanbul'da eylem hazırlığında bulunan örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı.



Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri geçtiğimiz günlerde şüpheli şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda eylem için İstanbul'a gönderildikleri anlaşılan 11 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.



Tutuklanan şahısların örgüt içerisinde silahlı eğitim aldıkları kaydedildi.



(Sadık Kahraman/İHA)