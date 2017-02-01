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İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yüzde 10 Arttı
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İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yüzde 10 Arttı

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 9.56, toptan fiyatlar yüzde 12.76 artış kaydetti.

İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yüzde 10 Arttı

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 9.56, toptan fiyatlar yüzde 12.76 artış kaydetti

Kaynak: Dunya.com

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