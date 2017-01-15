İstanbul'da Pazar Konserleri İclal Akkaplan ile devam ediyor.



Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul'da Pazar Konserleri" başlığı altında sanatseverleri ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. Gündüz gerçekleşen konserlerin bu ayki ilk konuğu İclal Akkaplan.



Mardinli bir baba ile Sivaslı bir annenin çocuğu olan İclal Akkaplan, öğretmen olan bir ailenin ortanca çocuğu olarak Mardin'in Tuhup köyünde doğmuştur.Yörenin özelliği olarak yedi yaşına kadar üç lisan konuşarak büyümüştür. Öğretmen ailenin Kütahya'dan İstanbul'a tayin olmasıyla yaşamına İstanbul'da devam etmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul Bakırköy'de



tamamlayıp,İstanbul Belediye Konservatuvarı'na dört yıl devam etmiş, Melahat Pars, Süheyla Altmışdört, Şefik Gürmeriç, Naime Batanay gibi değerli öğretmenlerden dersler almıştır. O sırada TRT Ankara Radyosu'nun Türkiye çapında açtığı çok sesli koro sınavını binlerce kişi içinden kazanıp mezzo soprano olarak Ankara Radyosunda resmen kadroya geçmiştir. Ama bir tesadüf sonucu, Mehmet Erenler ve Mustafa Özgül'ün kendisini radyoda dinlemesiyle, Türk halk müziğine geçmesi için solist teklifi olmuş, özel solist sınavını kazanarak, çok sesli korodan Türk halk müziğine transfer olmuş ve radyo mikrofonlarında okumaya başlamıştır.



Her yöreyi okuyan sanatçı, özellikle Azerbaycan ve Kerkük yöresi türküleriyle yurt içi ve yurt dışında sevilip sayılmıştır. Başta ABD olmak üzere, Fransa, Kıbrıs, Bahreyn, Suriye, Yugoslavya, Yunanistan, Azerbaycan, Almanya Danimarka ve daha birçok ülkede konser ve TV programları yapmıştır. Sivas, Yozgat, Azerbaycan ve Kerkük yörelerinden derlemeler yaparak radyo repartuvarına türküler kazandırmıştır. Sanatçı sınavlarında jüri üyeliği yapmış birçok sahne ve gazino tekliflerine rağmen, mütevazi yaşamı ve TRT Radyo ve Televizyonlarında çalışmayı tercih etmiş ve yaşamı ikinci evim dediği İstanbul Radyosu'nda geçmiştir.