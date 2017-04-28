"İstanbul'da Pazar Konserleri" Gülşen Kutlu'dan türkü ziyafeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), Türk müziğinin usta seslerini "İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Türk müziği hayranları için eski bir gelenek olan gündüz konserlerine tekrar hayat veren İBB CRR Konser Salonu, bu kez Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarından Gülşen Kutlu'yu sahnesinde konuk edecek.

Güçlü sesi ve duygulu yorumuyla ülkemizin en önemli Türk Halk Müziği sanatçılarından biri olan Gülşen Kutlu'nun "İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamındaki bu özel konseri, 7 Mayıs Pazar günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. TRT'nin 1982 yılındaki kadrolu ses sanatçısı sınavını birincilikle kazanarak profesyonel sanat kariyerine başlayan Kutlu, bu konserinde Türkiye'nin çeşitli yörelerinden türküleri İstanbullu sanatseverler için seslendirecek. Hayranlarına keyifli bir pazar günü yaşatacak olan Kutlu, seçkin bir repertuvarla 14.00'de İBB CRR sahnesinde olacak.

