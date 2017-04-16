İstanbul'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi sona erdi. Saatlerin 17.00'ı göstermesiyle sandıklar açılmaya başlandı.



Anayasa Değişikliği Referandumu için bugün tüm Türkiye sandık başına gitti. Saat 07.00'de 32 ilde başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erdi. Oy verme işleminin sona erdiği illerde sayım başlarken, İstanbul'da da saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. İstanbul'da oy sayma işlemleri başladı.



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