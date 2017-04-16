İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı-1

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar oy verme işlemine saat 08.00 itibariyle başladı.

İstanbul'da Oy Verme İşlemi Başladı-1

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU-Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA 

Anayasa Değişikliği Referandumu dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar oy verme işlemine saat 08.00 itibariyle başladı. 

Görüntü dökümü:

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-Oy veren vatandaşlar 

-Genel ve detaylar

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