İstanbul'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Anayasa değişikliği referandum u için İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibari ile başladı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için halk oylaması sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren okullara adeta akın etti.



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