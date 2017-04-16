İstanbul'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Referandum için İstanbul'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibari ile başladı.

İSTANBUL'DA 10 MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için halk oylaması sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren okullara adeta akın etti.