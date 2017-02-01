İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, para karşılığı ipotek ettikleri ve silah zoruyla devraldıkları 148 gayrimenkulün sahibine paralarını ödemedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay önce başlattığı teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında, bir suç örgütünün, İstanbul merkezli birçok ilde gazeteye verdikleri ilan üzerinden faizli para karşılığı vatandaşların gayrimenkullerini ipotek ettiğini ve paralarını ödemeyerek söz konusu gayrimenkulleri silah zoruyla devraldığını tespit etti.



Ekipler, 13 Ocak'ta 17 adrese düzenledikleri operasyonda, aralarında şebeke lideri İsmet K. ve 2 tapu memurunun da bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 57 bin 500 lira, 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 138 mermi ele geçirildi. Ayrıca şebeke lideri tarafından kurulan ve silah zoruyla el konulan tapuların devredildiği belirlenen 4 paravan şirket üzerine kayıtlı 148 gayrimenkul tapusuna, 20 otomobile, 5 senede ve çok sayıda çeke el konuldu.



Şüphelilerden 4'ü işlemlerin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 12'si adliyeye sevk edildi.