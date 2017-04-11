İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü bünyesinde faaliyet yürüten bir grubun, 2015'in Ağustos ayında Yahya Tellioğlu'nun ve 2016'nın Ağustos ayında Kenan Şirin'in öldürülmesi, 2016'ın Kasım ayında da Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kahvehaneyi tarayarak 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanması olayına karıştıklarını tespit etti.



Şüphelilerin yakalanması için 8 Nisan'da Büyükçekmece'de operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt lideri "Buji" kod adlı Ferhat S'nin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.



Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 kaleşnikof, 4 tabanca, 120 mermi, 1 el bombası, 3 çelik yelek, 2 yüz maskesi, 1 araç takip cihazı, 2 sahte plaka, 1 sahte sürücü belgesi, 1 sahte kimlik ve 1 sahte plaka takılı araç ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.