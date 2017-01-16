İstanbul'da Öldürülen Yahudi İş Adamının Cinayet Şüphelileri Trabzon'da Yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz Cuma günü bıçaklanarak öldürülen Yahudi iş adamı Jak Levi'nin cinayet şüphelileri olduğu öne sürülen Gürcistan uyruklu çift, yanında çocukları ile birlikte Trabzon'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece'de bulunan evinde öldürülen Jak Levi'nin ikametinde inceleme yapan polis ekipleri; olay sonrası kayıplara karışan Gürcistan uyruklu temizlikçi kadının peşine düştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, temizlikçi E.V. (42) ile eşi S.T.'nin (43) fotoğraflarını 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdi. Trabzon Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin Gürcü uyruklu olması nedeniyle Ortahisar ilçesi Akyazı girişinde önlem aldı.



İstanbul–Tiflis arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri kontrol altına alan Trabzon Cinayet Büro ekipleri, İstanbul polisinden gelen fotoğraflar ile yola çıkarak temizlikçi kadın ile eşini yabancı plakalı yolcu otobüsünde ele geçirdi. Çiftin yanında 10 yaşında N.V. isimli kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan iki şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Trabzon Asayiş Şube Müdürlüğü'nde şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2.60 gram eroin, şırınga, matkap, tornavida ile 2 bin 500 avro ile 6 bin 400 TL para çıktı. Olayın bir diğer şüphelisi olduğu ve İstanbul'da firari olan S.C.'nin yakalanması için çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gözaltında bulunan S.T. Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kan örneği alındı.



Trabzon'da gözaltına alınan 2 şüphelinin İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. - TRABZON