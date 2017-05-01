İstanbul'da Öldürülen Medya Patronu İçin, İran'dan Soruşturma Talebi

İran Dışişleri Bakanlığı, İranlı medya patronu Said Kerimiyan'ın İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Türkiye'nin elde ettiği bulguları İran'la paylaşmasını talep ettiğini bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gem Medya CEO'su İran vatandaşı Kerimiyan'ın ölümünü Türkiye'deki diplomatik kanallardan soruşturduklarını ifade etti.



İranlı Sözcü, "Bu konuda ayrıntılı bilgi elimizde yok. Diplomatik kanallardan meseleyi araştırıyoruz. Resmi olarak Türkiye'den konuyu soruşturup, kısa sürede bulgularını bizimle paylaşmasını istedik. Ankara'daki Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırıyor ve Türkiye'den yeni bilgilerin ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.



50'nin üzerinde televizyon kanalını yöneten Kerimiyan, Cumartesi gecesi Maslak'ta Kuveytli iş ortağı Muhammet Mer Almutairi'le birlikte aracına yapılan silahlı saldırıda infaz edilmişti.



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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin İstanbul'da öldürülen İranlı medya patronu Said Kerimiyan konusundaki açıklaması - Tahran