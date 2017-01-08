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İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

Haber: DHA İSTANBULİstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter hasabından duyurdu.

İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

Haber: DHA İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter hasabından duyurdu. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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