İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

Haber: DHA İSTANBUL



İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter hasabından duyurdu. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.