İstanbul'da Neden Elektrikler Kesiliyor? İstanbul Elektrik Kesintisi

İstanbul'daki elektrik kesintilerinin nedeni belli oldu. İstanbul'da neden elektrikler kesiliyor sorusunun cevabı haberimizde. İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da yılbaşı gecesi elektrikler kesilecek mi merak ediliyor. İstanbul'daki elektrik kesintileri ile ilgili Bakanlık, Marmara Bölgesinde devam eden elektrik kesintileriyle ilgili 4 direğin tamamen yıkılmış durumda olduğu ve arızaların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

ELEKTRİKLER NEDEN KESİLİYOR?

İstanbul'da elektrikler neden kesiliyor? İstanbul'da elektrik kesintilerinin nedeni ne sorusun cevabı haberimizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: Marmara Bölgesindeki elektrik kesim hatlarındaki arızaların onarılması çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 4 adet direğimiz tamamen yıkılmış durumda. Tespit edilen 69 adet direk üzerindeki kule kopması mevcut. 164 kişilik ekibimiz kar araçlarıyla arızanın olduğu yere ulaşmış durumda. Çalışmalarımız günün ilk ışıkları ile başladı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşanan ve iki gündür devam eden elektrik kesintileriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi. Enerji bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir.

"4 DİREĞİN YIKILDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir.

"TÜM İHTİMALLER ÜZERİNDE DURULMAKTADIR"

Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır.

"EMNİYETLE KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR"

Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul'da dün yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde bugün de sürüyor. Vatandaşlar BEDAŞ'ın Twitter hesabına şikayetlerini iletiyor. Enerji dağıtım şirketlerinin resmi verilerine göre İstanbul'da planlı kesintilerin bugün de sürdüğü 9 nokta ve sosyal medyada kesinti olduğuna yönelik yetkililere ihbar yapılan yerler şöyle;

PLANLI KESİNTİLER

Zeytinburnu

– Maltepe Mahallesi'ndeki planlı kesintinin 12.00'de sona ermesi öngörülüyor.

Yenibosna

– Merkez Mahallesi'nde sabah 08.00'de kesilen elektrik bakım-onarım çalışması zamanında bitirilirse 19.00'da tekrar verilecek.

Güngören

– İhbarlara göre bazı mahalleler 31 Aralık'a da elektriksiz girdi. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde ise sabah 9'da başlayan bir planlı kesinti var ve 17.00''ye kadar sürmesi planlanıyor.

Kağıthane

– Yeşilce Mahallesi ile toplam 12 cadde ve sokakta 10'da başlayan planlı kesintinin beş saat süreceği öngörülüyor.

Beylikdüzü

– Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13.00'de başlayacak bakım onarım çalışmasıyla kesilecek elektriğin 16.00'da tekrar verilmesi planlanıyor. Ayrıca enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

İHBAR EDİLEN KESİNTİLER

İkitelli

– Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün 10.00 itibariyle elektriğin hala kesik olduğu yolunda ihbarlar yapıldı.

Silivri

– Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00'da başlayan planlı kesinti 15.00'e kadar sürecek.

Bahçelievle

r – Dün uzun süre yaşanan elektrik kesintisi gece son bulmuştu ancak bugünün ilk saatlerinde yeniden kesintiler yaşandığı bildirildi.

Çekmeköy

– Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı.

VATANDAŞ ELEKTRİKSİZ BİR SABAHA UYANDI

Gebze

– Üç ayrı noktada 13.00'e kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler var.

Başakşehir

– Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı, sanayi sitesinde 9.30 itibariyle hala elektrik yok.

Pendik

– Birçok vatandaş sabah yine elektriksiz uyanmaktan şikayet ederek yetkililere başvurdu.

Tuzla

– Hatboyu ve sanayi bölgesi, Aydınlı gibi yerlerde sabah yine elektrik kesintileri yaşandı

Kurtköy

– Yenişehir'de "saatte bir" kesinti yaşandığına dair ihbarlar var. Yetkililer kesintilerin enerji açığından değil, fırtına nedeniyle enerji nakil direklerinin devrilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Çatalca

– Gece birkaç saat için giderilen elektrik kesintisinin günün ilk saatlerinde yeniden başladığı yolunda ihbarlar var.

Kandilli

– Hem elektrik, hem su kesintileri yer yer sürüyor

Maltepe

– Litrosyolu 2. Matbaacılar Sitesi'nde elektriğin kesik olduğu bildirildi

Büyükçekmece

- Enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor

11.10'da Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde de elektriğin kesik olduğunu ifade edildi.



