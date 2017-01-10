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İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Düzenlemesi
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İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Düzenlemesi

İstanbul'da metro ve metrobüslerin sabaha kadar seferlerine devam edecekleri açıklandı.

İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Düzenlemesi

İstanbul'da metro ve metrobüslerin sabaha kadar seferlerine devam edecekleri açıklandı.

Kaynak: Dunya.com