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İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Düzenlemesi
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İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Dü...
Borsa Yerinde Saydı
İstanbul'da Metro ve Metrobüslere 'Kar' Düzenlemesi
10 Ocak 2017 Salı 18:47
İstanbul'da metro ve metrobüslerin sabaha kadar seferlerine devam edecekleri açıklandı.
İstanbul'da metro ve metrobüslerin sabaha kadar seferlerine devam edecekleri açıklandı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9150028] Dunya.com
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