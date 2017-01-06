İstanbul'da Metro Seferleri 06.00'ya Kadar Uzatıldı

Haber: İstanbul DHA



İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından metro seferleri 06.00'ya kadar uzatıldı. Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'un bir çok noktasında trafik kilitlendi, bir çok noktada durma noktasına geldi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00'dan 06.00'ya kadar uzatıldı.