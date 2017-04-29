İstanbul'da Lüks Aracı Durdurup Kurşun Yağdırdılar

İstanbul Sarıyer'de bir cip içerisindeki çarşaflı 2 şahıs, seyir halindeki lüks bir otomobili durdurarak kurşun yağdırdı. Olayda İran uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti.
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