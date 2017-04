İstanbul'da Laleler Havadan Bir Başka Güzel

Baharın gelişiyle İstanbul'un dört bir yanı lalelerle süslendi. Yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradıkları turistik yerlerden birisi olan ve lale festivallerinin başlatıldığı Emirgan Korusu, havadan görüntülendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında ilk olarak "İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlattığı İstanbul Lale Festivali'nin bu yıl 12'incisi düzenleniyor. Festival kapsamında, Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanında çeşitli etkinlikler sergilenecek. Festival kapsamında, bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renklendiriyor.



Lale festivalinin en ilgi çekici noktalarından biri olan Emirgan Korusu, bu yıl da vatandaşları ağırlamaya başladı. Koruda, laleleri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Lalelerle süslenen Emirgan Korusu, havadan da görüntülendi.



Çocukluğundan beri laleleri görmek için Emirgan Korusu'na geldiğini anlatan Meltem Karababa, "Harika bir duygu. Allah'ın yarattığı bu kadar güzel çiçeklerin arasında olmak müthiş bir duygu. Gerçekten güzel bir hizmet. Çocukluğumu hatırlıyorum. O zaman da lale festivali vardı. Her bahar geliyorum. Burada dolaşıyorum. Fotoğraf çekiyorum" ifadelerini kullandı.



