İstanbul'da Lale Zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında ilk olarak "İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlattığı İstanbul Lale Festivali'nin bu yıl 12'incisi düzenleniyor. Festival kapsamında, Emirgan Korusu, Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanında çeşitli etkinlikler sergilenecek. Festival kapsamında, bu yıl da sokaklar, parklar, bahçeler ve meydanlar lale ile renklendiriyor.



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