Istanbul'da Kuyumcu Soygunu

İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu 3 kişi, bir kuyumcuyu soydu. Kuyumcuyu silahın kabzasıyla bayıltan şahıslar, olay yerinden kaçtı. Olay, Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 44 numarada bulunan kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 soyguncu, kuyumcu Talat Ateş'ten silah zoruyla altınları istedi. Ateş'ten altınları alan soyguncular talihsiz adamı da silahın kabzasıyla bayıltarak, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öte yandan, çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ateş, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.



(Volkan Kayalar/İHA)