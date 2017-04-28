İstanbul'da Kuyumcu Soygunu

Bağcılar'da silahlı 3 kişiyi, kendilerine karşı koyan kuyumcuyu yaraladıktan sonra vitrindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da Kuyumcu Soygunu

Bağcılar'da silahlı 3 kişiyi, kendilerine karşı koyan kuyumcuyu yaraladıktan sonra vitrindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

Kaynak: Dunya.com

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