İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği belirtildi.



Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.