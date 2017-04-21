İstanbul'da Kendilerini Polis-savcı Olarak Tanıtan 3 Kişi Yakalandı

Antalya polisi, İstanbul'da kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 90 bin TL dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nebiler Mahallesi Korkuteli yolundaki uygulama sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki A.Y,, R.E. ve M.A.T.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan polis, A.Y'nin 1, M.A.T'nin ise 3 dolandırıcılık suçundan arandığını, R.E.'nin ise aynı suçtan kaydının bulunduğu tespit etti.



Araçta yapılan aramada, bagajda desteler halinde 42 bin lira bulundu. Paranın dolandırıcılıktan elde edilmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, zanlıları gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Çalışmalar sonucunda 18 Nisan'da İstanbul Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek dolandırıldığını beyan eden S.E.'ye fotoğraflı teşhis yaptırıldı. Mağdur S.E., R.E. ve A.Y.'nin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 90 bin lirasını alan şahıslar olduğunu teşhis etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. - ANTALYA