İstanbul'da Karne Heyecanı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bir kısım derslerde, başlıklarda daha başarılı, bir kısmında belki daha az başarılı olacağız. Eğitimin de en önemli tarafı zaten bu farklılıkları da yakalayıp, o farklılıkların üzerine gidip, farklı, başarılı olduğu alanda genci toplum için daha iyi hazırlamak. Yani kabiliyetlerini keşfedip, kabiliyetleri doğrultusunda eğitmek. Toplumun her sektöründe, her kesiminde iyi yetişmiş insana ihtiyacımız var. İyi insan yetiştirebilmek için o kabiliyetleri keşfetmemiz lazım." dedi.



Şahin, Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönem kapanış programındaki konuşmasına, "Bugün yarıyıl tatiline girecek olan 2 milyon 700 bine yakın öğrencimizi ve 142 bin öğretmenimizi çalışmalarından, emeklerinden, başarılarından dolayı tebrik ediyorum." sözleriyle başladı.



Ölçeklerin üzerinde bir şehir olan İstanbul'un öğrenci sayısının birçok devletin nüfusundan daha fazla olduğunu dile getiren Şahin, "Bu, birçok sorunu beraberinde getirse de birçok avantajı da yanında taşıyor. Bizler, bu avantajları daha geliştirip insanımızın hizmetine sunmayı ve bunu yaparken de onun en temel yapı taşı olan çocuğu, genci geleceğe iyi hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun için eğitime hem devlet hem İstanbul olarak özel bir önem atfediyoruz." diye konuştu.



Şahin, öğrencilere kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ederek, şunları söyledi:



"Kendinizi yetiştirin ki dünyayı değiştirebilesiniz, dünyaya bir katkınız olabilsin. Bir kısım derslerde, başlıklarda daha başarılı, bir kısmında belki daha az başarılı olacağız. Bunlar insanların fıtratından olan özelliklerden gelen farklardır. Eğitimin de en önemli tarafı zaten bu farklılıkları da yakalayıp, o farklılıkların üzerine gidip, farklı, başarılı olduğu alanda genci toplum için daha iyi hazırlamak. Yani kabiliyetlerini keşfedip, kabiliyetleri doğrultusunda eğitmek. Toplumun her sektöründe, her kesiminde iyi yetişmiş insana ihtiyacımız var. İyi insan yetiştirebilmek için o kabiliyetleri keşfetmemiz lazım. Ömer kabiliyetli, Ömer yaratılışlı insanları Ebubekir olmaya zorlamak ne kadar haksızlıksa, Ebubekir yaratılışlıları da Ömer olmaya zorlamak o kadar haksızlıktır. Dolayısıyla topluma hem Ömer, hem Ebubekir, hem Osman, hem Ali, hem diğerleri lazım."



Kompleks sahibi olmayan, kendine güvenen, soran, sorgulayan, araştıran, doğrunun peşinde koşan, hakikati bulma noktasında istekli gençler yetiştirmek gerektiğini belirten Şahin, "İyi insanı yetiştirirsek, ondan iyi Müslüman, iyi mühendis, iyi doktor, iyi asker, iyi vatandaş olur. Hedefimiz, öncelikle iyi insan yetiştirmektir." dedi.



Şahin, öğrencilere yarıyıl tatili için, "Bu 15 günde kendinizi özgür hissedin. Özgür bir şekilde neyi tercih ediyorsanız, onu yapın, elde ettiğiniz sonuçları kendi kendinize değerlendirin. İkinci yarıda bunu birbirinizle paylaşın." önerisinde bulundu.



Öğrencilere tavsiyeler



İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de konuşmasında velilere, öğretmenlere ve öğrencilere tatil nedeniyle oluşan arayla ilgili bazı tavsiyelerde bulundu.



Dünyanın pek çok ülkesinde velilerin eğitim süreçlerine katılmadığını dile getiren Yelkenci, "Okula gelene kadar çocuklarımızı hazırlamamız gerekir. Okula başladıktan sonra da okulumuzla, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle temas halinde bulunup, çocuğumuza yardım etmeye devam etmemiz gerekir." dedi.



Yelkenci, bütün insanların ortak bir fıtrat üzerine doğduğunu, daha sonra yine doğuştan getirdikleri mizaçlarının onları farklılaştırdığını anlatarak, "En sonunda kendilerine çevresi ve ailesi tarafından giydirilmiş bir elbise olan kişilikle beraber biricik hale gelirler. Öğretmenlerimiz lütfen eğitim süreçlerinde, uyguladıkları yöntemlerde çocuklarımızın geleceğini inşa etmede, onların biricikliğini dikkate alsınlar, ilgi alanlarının farkına varıp, onları keşfetmeye ve o yönde onların önünü açmaya çalışsınlar." diye konuştu.



Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere şöyle seslendi:



"Karnelerinizde eğer bir başarı varsa o sizin başarınızdır, notlara yansıyan düşüklük varsa o hepimizin başarısızlığıdır. Bir karne, öğrencinin fotoğrafı değildir, onu yansıtmaz, bir araçtır. Sayın Bakanımız 'sömestr tatilinde ödev verilmemeli' diye açıkladı. Dinlenmek, hiçbir şey yapmamak demek değildir. Sömestrde hazır ödev de verilmemişken, daha çok kitap okuyarak, daha çok sanatsal, kültürel etkinliklere, ilgi alanlarımızda kendimizi geliştirmeye vakit ayırarak, kendimizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösterelim ve bu 15 günü en verimli şekilde değerlendirelim."



Programda öğrencilerden oluşan bir grup keman dinletisi sundu, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.



Daha sonra Vali Şahin, Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 5A sınıfı öğrencilerine karnelerini verdi.