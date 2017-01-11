İstanbul'da Kar Durdu! İzmir'de Buzlanma Kaza Getirdi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan ve 5 gündür süren kar yağışı etkisini bu gece saatlerinde kaybetti.

5 GÜNLÜK KAR YAĞIŞI SONA ERDİ

6 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Cuma gününden itibaren belli aralıklarla süren kar yağışı bu gece etkisini giderek kaybetti.

KAR YIĞINLARI ÇÖZÜLEREK ERİDİ

Yaklaşık 5 gündür yağan kar nedeniyle ara sokaklarda kar yığınları oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından trafiğe çıkarılmayan otomobiller karla kaplandı. Sokaklarda oluşan kar yığınlarının çözülerek eridiği görüldü.

BUGÜN DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul genelinde oluşan kar birikintileri, oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul Valiliğince eğitim-öğretime bugünde ara verildi.

BOLU'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolunun Cankurtaran mevkisinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede dün akşam başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı.

TIR'LAR YOLDA KALDI

Cankurtaran geçidinden Ankara yönüne ilerlemeye çalışan ve kış lastiği ile zincir bulunmayan TIR'lar, makaslama yapmaları yüzünden yolda kaldı. Bu bölgede bazı TIR sürücülerinin araçlarını yol kenarlarına çekmesi de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kayan TIR'lar nedeniyle Ankara istikametine ulaşım güçlükle sağlanıyor.

KARAYOLLARI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karayolları ve trafik ekipleri, trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Cankurtaran mevkisinde yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlattı.

BARAJ YENİDEN DOLDU

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, geçen yıl kurak geçince boşalan Bayramiç Barajı, yılbaşından bu yana süren yağmur ve kar yağışlarıyla tekrar dolmaya başladı. Barajdaki su miktarı 9 milyon metreküpten 45 milyon metreküpe yükseldi.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜ

Bayramiç ilçesinde, Kazdağlarına yağan yağmur ve kar suları, boşaldığı Karamenderes Çayı'nda taşkınlara neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan su taşkınları Bayramiç Barajı'nın idmanına yetişti. 96 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su miktarı yılbaşında 9 milyon metreküpe kadar düştü. Ezine Ovasına kadar tarım alanlarını sulayan barajdaki su miktarının azalması çiftçileri kara kara düşündürdüğü sırada önce yağmur, ardından da kar yağışı başladı.

TAMAMEN DOLMAK ÜZERE

Karamenderes Çayı yükseldi ve bazı bölgelerde tarlaları sular kapladı. Barajdaki su miktarının şu an 7 metre yükseldiği ifade edildi. Suların 5 metre daha yükseldiğinde barajın tamamen dolacağı ifade edildi. Son ölçümlerde su miktarının 45 milyon metreküpe ulaşarak barajın yarısının dolduğu öğrenildi.

İZMİR'DE KAZALAR CAN SIKTI

İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden buzlanma nedeniyle Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde, 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

"TUZLANMAZ MI YOL"

Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3'üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Öte yandan Konak'ta da Liman Caddesi'nde 3 otomobil birbirine girdi. Bu kazada da yaralanan olmazken, kaza yapan sürücülerden Recep Delibalta, "Köprüye girer girmez bir anda araba elimden çıktı. Çok kötü buzlanmış elimden çıktı araba, ne yaptıysam olmadı" şeklinde konuştu.

Bir diğer sürücü Savaş Becerik ise, "Yetkililerin İzmir'e çok güzel ilgi gösterdiğinden dolayı oldu. Bu yoldaki buzlar yüzünden bu hale geldik. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.

ANA ARTERLERDE BUZLANMA

Bu arada İzmir Çevreyolu, Yeşillik Caddesi, Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi gibi şehrin ana arterlerinde buzlanmalar meydana gelirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.